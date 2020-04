La solució de Colòmbia per evitar contagis: els homes sortiran els dies parells i les dones els dies imparells

A Bogotà, la capital de Colòmbia, hi viuen 11 milions de persones, gairebé 150 vegades la població d'Andorra. Hi ha tanta gent que tenen establert un sistema anomenat ' pico y placa' per disminuir la presència de cotxes al carrer: si el dia del mes és nombre parell, poden circular els vehicles amb matrícula acabada en número imparell, i el mateix a l'inrevés.



Aquests dies, amb el confinament, no hi ha cotxes al carrer, però sí la possibilitat que persones amb Covid-19 contagiïn a d'altres, així que per evitar la propagació del virus, l'alcaldia de la ciutat ha aprovat un decret anomenat ' pico y género '. Els homes només podran sortir els dies imparell , i les dones els dies parells. D'aquesta manera, les autoritats creuen que podran controlar millor si algú no autoritzat se salta el confinament i reduiran a la meitat la població al carrer, un fet que podria ajudar a disminuir el nombre de contagis.