Crítiques a la veu del nou vídeo del Govern

És la veu en català de Julia Roberts, Sharon Stone , Uma Thurman, Michelle Pfeiffer , Catherine Zeta- Jones ... i ara també del darrer vídeo del Govern per aixecar els ànims a la població. I malgrat que ningú li treu mèrits a la reconeguda actriu i dobladora Mercè Montalà, aquesta vegada, la seva locució no ha estat la més encertada . Almenys això és el que pensen molts usuaris de Twitter i Facebook que ja han vist el vídeo i han criticat "l'accent impostat" de Montalà.



Nascuda a Barcelona i amb un clar dialecte central, Montalà intenta imitar l'accent nord-occidental, propi d'Andorra i les comarques de l'Urgell i La Cerdanya de Catalunya. Alguns l'han batejat com " catandorrà ", d'altres creuen que "hagués estat millor agafar una padrina del país" o que "deuen pensar que així acontenten els de dins i els de fora". El més estrany, segons els més crítics, és que l'anunci barreja frases amb un marcat dialecte central i d'altres que pretenen ser nord-occidentals. "Algú hauria d'haver supervisat el resultat", conclouen els més contraris.

Sigui com sigui, els esforços de l'actriu catalana per semblar andorrana han acabat generant més befa que optimisme, que era l'objectiu de l'espot, el qual porta de nom "Junts som grans". Jutgin vostès mateixos.