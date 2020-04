Denuncia que li cobren les mandarines al doble del preu a Encamp

Des de l'entrada en vigor de les restriccions amb motiu de l'alerta sanitària els comerços que han mantingut la seva activitat perquè venen mercaderies de primera necessitat han estat objecte d'un rigorós control per part de les autoritats. Malgrat els advertiments, una minoria d'establiments continuen aprofitant l'avinentesa per aplicar preus, en alguns casos, força per sobre de l'habitual. Així ho ha explicat en diverses ocasions el ministre portaveu durant les compareixences que ha fet fins a la data, destacant que s'han hagut d'obrir varis expedients.

L'últim cas de suposada picaresca denunciat a les xarxes és el d'un supermercat d'Encamp que, segons diverses publicacions acompanyades de la imatge d'un tiquet, estaria aplicant un preu molt per sobre de l'habitual almenys en una referència de fuita. La denúncia en qüestió revela que un quilo de mandarines de qualitat extra es ven a 6,45 euros. Segons ha contrastat aquest mitjà amb diversos supermercats, normalment les mandarines de qualitat extra es venen per sota dels 3 euros el quilo.

Pot tractar-se d'un error o no, o que el cost d'adquisició de la mercaderia en un moment puntual per part del comerç ha estat superior al normal, però el cert és que no és la primera denúncia que es fa pública en relació a preus molt per sobre de l'habitual, tant en alimentació com en farmàcia. Les xarxes, una vegada més, serveixen per alertar els consumidors en cas de suposada picaresca o abús.