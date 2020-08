Denuncien l’abandonament de runa a Vallnord

Els treballs que cada temporada es fan a les estacions d’esquí, ja siguin de manteniment o de substitució d’elements necessaris per al funcionament dels camps de neu, sovint alteren o malmeten l’entorn natural si no s’executen coordinadament. Excursionistes i visitants que aquests dies han anat a les pistes de Pal s’han trobat amb arquetes, ferralla o blocs de formigó espargits per la muntanya. Diverses persones han denunciat a les xarxes la presència de runa en alguns punts d’aquest sector de Vallnord, una fotografia poc adequada per a la imatge i reputació de les muntanyes d’Andorra.