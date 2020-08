Detingut per portar un tanga com si fos una mascareta

Darrera dels coneguts programes antivirus McAfee hi ha una persona: el multimilionari John McAfee, conegut al sector informàtic pel seu talent com a programador informàtic, també és famòs pel seu sentit de l'humor que, aquest cop, l'ha deixat entre reixes.

Tot va passar dilluns quan McAfee era en un aeroport de Noruega. Les autoritats aeroportuàries van detectar que l'home duia una peça de llenceria a la boca com si fos una mascareta i li van demanar que se'n posés una de debò. McAfee va dir que no en tenia cap altre i creia que "el més segur per a la seva salut" era deixar-se posat el tanga (a la cara).

Finalment va ser detingut i alliberat després de 14 hores. El seu periple va ser retransmès per la seva dona a través de les xarxes socials, on tots dos defensen que les mascaretes només serveixen per protegir-se de les bactèries.