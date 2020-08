Ellen Fokkema, primera jugadora en un equip masculí professional

Les coses comencen a canviar. Com a mínim als Països Baixos. La Federació Holandesa de Futbol (KNVB) ha confirmat la posada en marxa, a partir de la temporada vinent, d'un pla pioner i revolucionari en el qual permet, per primera vegada, que una dona pugui jugar en un equip professional masculí de la Quarta Divisió del país. I la primera serà Ellen Fokkema.

La jove de dinou anys portava jugant des dels cinc amb el seu equip però, tal com regula la normativa holandesa, els nois i les noies poden compartir equip només fins als divuit anys. Després, els nois ascendeixen a la primera categoria (A) mentre que les noies es queden a la categoria B, ja sigui quedant-se en l'equip mixt o entrant a formar part del femení. "No em vaig prendre bé el fet de no poder continuar jugant amb ells l'any vinent", va assenyalar Fokkema. "Li vaig preguntar al club si era possible seguir i junts vam presentar una sol·licitud a la KNVB", explica en el seu comunicat la jugadora.

L'objectiu d'aquest projecte, com explica la Federació, és aconseguir més participació de dones en equips professionals masculins. Fokkema, doncs, formarà part del primer equip masculí –o més ben dit, mixt– del Foarút, a la Quarta Divisió, després que la KNVB tramités la seva llicència.

"És tot un desafiament, però això m'emociona encara més. Els meus companys d'equip també van reaccionar amb entusiasme a l'assabentar-se que podria quedar-me amb ells. No m'atreveixo a dir com serà, però de totes maneres estic molt feliç de poder participar en aquest pilot", ha confessat la jugadora. L'inconformisme de Fokkema ha permès obrir la porta a una nova realitat en què homes i dones poden jugar junts en categories professionals. Caldrà lluitar, però, perquè això no es quedi en una simple anècdota i es converteixi en una realitat.