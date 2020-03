Fins i tot es passegen cabres

Després de veure com fins i tot gent treia a passejar gossos de joguina per tal de poder sortir al carrer, s’ha vist una imatge ben insòlita: un home passejant una cabra, a Palafrugell. Durant els darrers dies, sembla que l’enginy de les persones per buscar excuses per poder sortir al carrer, no té límits. En aquest sentit, a través de les xarxes socials, els Mossos d’Esquadra han volgut remarcar que passejar tot animal que no sigui un gos, no és excusa per sortir al carrer i trencar el confinament.

Ni canaris, ni porcs vietnamites, ni una cabra com aquesta que hem vist avui a Palafrugell són excusa per sortir al carrer i trencar el confinament. Si us plau, #quedatacasa #coronavirus pic.twitter.com/tho3WGoGAa — Mossos (@mossos) March 19, 2020