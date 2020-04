Fotos en ordre: records endreçats

Quant temps fa que no feu àlbums amb les fotos dels vostres viatges? ¿Podríeu localitzar fàcilment les instantànies del segon aniversari de la nena? ¿O trobar les imatges d'aquelles convivències de quan anàveu a l'institut? Segurament serà més fàcil localitzar les fotos més antigues, ja que deuen estar impreses i en àlbums, mentre que les fotos més recents, les que hem fet els últims anys amb el mòbil o la càmera, es troben en els llimbs d'un ordinador que té la memòria a vessar per falta de manteniment del calaix fotogràfic. Així que potser podem aprofitar aquests dies de confinament per fer neteja i endreçar fotos.

Com les organitzem?



Des de La Escuela del Orden, fundada i dirigida per Adelaida Gómez, Rafa García, consultor associat de l'escola i creador del curs TUDEO ( Tu universo digital en orden), alerta que, malgrat que els dispositius mòbils s'han anat sofisticant per permetre'ns treure moltes instantànies i vídeos de manera molt senzilla, “no ens han aportat gaires opcions ni eines per canalitzar aquest torrent d'informació". "Així que ens toca a nosaltres, creadors i consumidors de fotografies, buscar temps i fórmules per posar ordre enmig de el caos”, diu.

Des de fa uns anys, l’ Associació Cultural Fotoconnexió i l’ arxiu fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona organitzen el curs Fotos en conserva, amb l’objectiu d’oferir unes primeres pautes per a la identificació i conservació de les fotografies que guardem en els nostres arxius familiars i que tots tenim a casa. Dos dels responsables del curs són Pep Parer, fotògraf i conservador en fotografia, i Christina Guldager, fotògrafa i especialista en digitalització. Com García, coincideixen en dir que “l'accés i la facilitat que tenim avui dia per fer fotos són genials però ens creen un problema afegit: la quantitat d'imatges que arribem a acumular". "D'alguna manera s'ha perdut la solemnitat de la captura. Moltes fotos les fem sense el propòsit de guardar-les, les fem només per mostrar-les a les xarxes. Aquestes fotos impulsives s'acumulen en els nostres dispositius, es barregen amb les fotos que sí que volem conservar i el desordre que generen són un gran problema”, afegeixen. I no hem d'oblidar que una foto que no trobem és una foto perduda. Així, Parer i Guldager aconsellen: “Si volem conservar les nostres imatges les hem d'organitzar d'una manera eficaç. Hem de crear el nostre arxiu fotogràfic, i la paraula arxiu implica selecció. Separar el que ens interessa i descartar el que no”. També hem d'aplicar un criteri formal, per exemple esborrar les fotografies desenfocades, les mogudes, les repetides, les d'ulls tancats, etc.

Un cop seleccionades, hi ha diverses fórmules per organitzar les nostres imatges. Rafa García, que ha treballat amb alguns arxivers en projectes de digitalització de fons històrics, explica que “es necessiten criteris per anar garbellant". "Ells en diuen expurgació –explica–. El paper en general, i les fotos en particular, ocupa espai, es deteriora i està exposat a possibles incidències: pèrdues, incendis, robatoris... Jo recomano que les fotos que tenim en paper les digitalitzem, per seguretat. Si en tenim moltes, potser en aquest procés ja es poden anar descartant les que no tinguin massa valor”.

N'hi haurà prou amb tenir les fotos en carpetes, o és millor classificar-les i etiquetar-les? Respon primer Rafa García: “Aquesta és la pregunta del milió. Històricament tots els sistemes operatius es basen en la tradicional organització en carpetes i fitxers, i és el sistema que intuïtivament qualsevol usuari informàtic tendeix a aplicar. El problema amb aquest sistema és que quan ubiquem una foto en una carpeta determinada (per exemple, 12è aniversari Anna) ja no la podem situar en una altra en la qual també podria perfectament estar (per exemple, Festes familiars), tret que anem fent còpies de les fotos, cosa que no té gaire sentit. En canvi, amb els sistemes basats en etiquetes aquesta limitació desapareix, perquè cada fotografia pot tenir diverses etiquetes (per exemple, 12anivAnna, FestesFamiliars, Nens...). Això ens assegura que quan vulguem localitzar-la podrem fer-ho des de diferents punts de vista”. Per a les fotos familiars, Parer i Guldager recomanen “guardar-les cronològicament". "Al descarregar les fotos les podem posar en carpetes per dates, nomenant les carpetes de la següent manera: any-mes-dia, seguit d'alguna paraula o títol que defineixi de què es tracta. Per exemple 2020-01-06_aniversari_mama. Si tenim moltes fotos, podem guardar les carpetes per mesos i per anys, tot a la carpeta principal de fotos que tinguem al nostre ordinador. També podem aplicar etiquetes i paraules clau a les nostres fotos per facilitar-ne la recuperació. Com més ben ordenades tinguem les fotos, més fàcil serà accedir-hi”.

Quan ens hi posem?



Si endreçar les fotos és una activitat que hem deixat desatesa durant molt temps, hem de tenir present que ordenar-les i identificar-les serà una tasca feixuga, no ens enganyem. Rafa García proposa “buscar un moment de tranquil·litat". "És una activitat molt gratificant quan, per exemple, una tarda de diumenge, prenent un cafè o escoltant alguna música que ens agradi, anem passant la baieta digital”, diu. Quan és millor fer-ho? En cada sessió o després de cada esdeveniment? Cada determinat temps? García, de La Escuela del Orden, reconeix que “no és gaire realista plantejar-se una organització just després de cada sessió o esdeveniment". "No ho farem", diu, i afegeix: "Sí que seria idoni marcar-se una rutina perquè cada certs dies –potser una vegada al mes– ens posem a traslladar les fotos del mòbil als nostres ordinadors o al núvol. Entre altres coses, per alliberar espai”. Per la seva banda, Pep Parer i Christina Guldager aposten per “fer la neteja de les imatges com més aviat millor", ja que, si no, "es convertirà en un treball enorme". "Si després de cada sessió, cada dia de vacances, o després de la festa d'aniversari dediquem uns minuts a triar les fotos que més ens agraden, evitarem que se'ns faci una muntanya”, diuen.

Les imprimim?



Rafa García creu que podem imprimir les fotos que siguin especialment boniques o valuoses per a nosaltres. Les que vulguem tenir a mà a l'oficina o al menjador de casa, gairebé com un objecte decoratiu, sabent que l'original digital està adequadament ubicat i guardat”. Els fotògrafs Parer i Guldager van una mica més enllà: “La generació dels nens d'ara és la més fotografiada de la història. De fet, els tenim pràcticament digitalitzats –el primer bany, el primer pas, el primer iogurt, etc.–, tot ho tenim fotografiat. En canvi, serà la generació que menys fotografies tindran, perquè ja veurem com s'hauran gestionat tots aquests arxius digitals. Moltes d'aquestes fotos es perdran, es faran malbé o simplement hi haurà tal desorganització que serà inviable veure-les. I aquesta generació, com recuperarà el seu passat? Els àlbums són una manera preciosa de compartir les imatges, de gaudir les fotos sols o en família. Fer un àlbum exigeix organitzar, triar i guardar en un lloc segur les fotos originals. I sense voler-ho, tindrem a canvi un magnífic arxiu que gaudiran els que ens segueixin”.

Còpia de seguretat, imprescindible



La millor manera de garantir el nostre arxiu és tenir una còpia de seguretat. ¿Millor en el núvol o en un disc dur? Rafa García es mostra clarament partidari de tenir-les al núvol: “No conec cap casa o oficina que estigui en condicions de garantir els sistemes de seguretat i perdurabilitat per a un disc dur que ofereixen els repositoris al núvol. Ni mínimament semblants. Ara bé, tot i que l'espai virtual és força assequible, moltes fotos (i vídeos) junts poden arribar a suposar molts GB o fins i tot TBs d'informació. I quan això ja comença a no ser tan assequible és un bon moment per tenir part de la nostra fototeca en discos externs. Preferiblement per duplicat i en ubicacions separades”.



5 aplis per fer àlbums

Hofmann

Un clàssic dels àlbums fotogràfics. Ofereix també la possibilitat de reproduir les fotos en altres suports, com quadres, tasses, calendaris o carcasses de mòbil. Podeu descarregar el programa des d'un ordinador o optar per tenir l'aplicació al mòbil.

Once Upon

Una aplicació de mòbil molt intuïtiva que permet fer un àlbum de fotos des del mòbil de manera ràpida i senzilla. Compta amb diferents plantilles que fan que sigui molt fàcil fer el disseny de l'àlbum.

MyAlbum

Una bona opció per crear un àlbum en minuts. Us permet recuperar les vostres fotos preferides i vídeos en qualsevol moment, ja sigui com un llibre de fotos o en qualsevol dispositiu.

Cheerz

Una eina per crear fàcilment un àlbum de fotos digital. Selecciona les teves millors fotos, organitza-les al teu gust i imprimeix el teu àlbum digital totalment personalitzat. Amb diferents tipus de foto àlbum.

Pixum

Podeu treballar des de l'aplicació mòbil o bé descarregant-vos el programa a l'ordinador. Ofereix diversos formats, enquadernació i tipus de paper. A part d'àlbums, també teniu la possibilitat d'imprimir fotos amb marc, amb aire retro o fotoadhesius, per exemple.



Ordenar la fototeca en 5 passos



Reunir totes les fotos, en paper i en suport digital.

Ordenar les fotos per dècada i després per tema.

Avaluar i classificar les fotos. Podem establir tres categories: A (les millors fotos), B (per conservar) i C (per eliminar).

Arxivar les fotos A. Les de paper les digitalitzarem i després les guardarem en àlbums amb fulls protectors. Les digitals les tindrem degudament etiquetades i arxivades amb la corresponent còpia de seguretat.

Arxivar les fotos B. Les de paper aniran en una caixa lliure d'àcid. És important etiquetar-les amb cura perquè futures generacions puguin identificar qui i què hi surt.