Gestos de bondat

Des de l’inici de l’emergència sanitària les xarxes socials s’han omplert de gestos de civisme. El grup de Facebook 'Andorra Solidària davant la Covid-19' que es va crear al començament del confinament i que en pocs dies superava els 10.000 membres, ha estat un dels punts de trobada de nombrosos ciutadans que a través d’aquest canal han donat a conèixer el seu agraïment envers les mostres solidàries que han rebut.

L’últim exemple l’ha protagonitzat un internauta que ha volgut agrair, aquest diumenge, el fet que un ciutadà anònim trobés el seu telèfon mòbil que havia perdut a la zona d’Engolasters i el fes arribar al Servei de Circulació d’Escaldes Engordany.

Durant el confinament els episodis de civisme i agraïment s’han succeït. Des del d’una dona a qui una ciutadana anònima va donar-li un televisor perquè s’acabava de mudar i no en tenia cap ni tampoc en podia comprar un perquè les botigues estaven tancades, fins a l’oferiment de roba per aquelles persones que ho necessitessin, passant per voluntaris que s’oferien a portar la compra a la població més vulnerable o gent que s’ha ofert per donar menjar a les persones que ho demanessin. També han estat molts els usuaris que han aprofitat la pàgina per fer pública la seva gratitud cap a propietaris o empreses que havien tingut gestos econòmics amb ells.