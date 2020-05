Impressions en 3D de dispositius per obrir portes

El doctor Ángel Seara, cap del servei de Diagnòstic per la Imatge del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ( SAAS) ha obtingut, a través de la impressora 3D LAB de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell un dispositiu que tal com informa el SAAS al seu compte de Twitter, ha de servir per obrir portes i reduir, d’aquesta manera, la possibilitat de contaminar-se amb les manetes. Es tracta, doncs, d’un dispositiu més per evitar els contagis per coronavirus.

Primera impressió amb la impressora 3D lab de l' HNSM, realitzada pel Dr. Ángel Seara, Cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge del @saasandorra És un dispositiu per obrir les portes i reduir la possibilitat de contaminar-se amb les manetes. pic.twitter.com/xkGYyiRSnQ — SAAS (@saasandorra) April 30, 2020