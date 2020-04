Un famós hotel del nord d’Itàlia denuncia la Xina per haver-los espatllat la temporada d'esquí

La crisi del coronavirus va obligar les estacions d’esquí d’Andorra i d’arreu del món a tancar un mes abans del previst. La decisió d’acabar amb la temporada d’hivern ha provocat pèrdues de milers d’euros en el sector, i malgrat les empreses del país que hi estant vinculades estan rebent l’ajuda del Govern, a la regió dels Alps Dolomites han anat un pas més enllà. El propietari de l’històric hotel La Poste, de Cortina d’Ampezzo, ha denunciat davant el tribunal de Belluno, el ministeri de Salut de la Xina per danys i perjudicis al turisme.

La família Manaigo, propietària del negoci, culpa la República Popular de no haver informat l’OMS sobre la ràpida propagació del virus i els greus efectes que tenia sobre la població. Per tot això, demanen una suma superior als 500.000 euros com a compensació.

Però malgrat la demanda pugui semblar anecdòtica, no ha estat l’única. Missouri s’ha convertit en el primer estat dels Estats Units a presentar una demanda contra el país asiàtic per la seva gestió de la crisi de la Covid-19. La demanda, presentada per l’advocat general de l’estat, el republicà Eric Schmitt, argumenta que el govern xinès és “responsable d’un gran nombre de morts, patiment i pèrdues econòmiques que ha afectat tot el món, inclosos els ciutadans de Missouri”. En aquest cas, al·lega negligència i reclama una indemnització econòmica no especificada.