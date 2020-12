El rei Joan Carles I, ingressat per covid-19 a una clínica d’Abu Dhabi

Joan Carles I, el rei emèrit exiliat als Emirats Àrabs, va ingressar la setmana passada a la clínica Cleveland d’Abu Dhabi després d’haver-se contagiat de covid-19, segons ha pogut saber l’ARA. Es desconeix l’estat en què es troba actualment. Consultada per aquest diari, la Casa del Rei ha explicat que "no té informació" sobre el rei emèrit. El govern espanyol també assegura que desconeix com està Joan Carles I. "Aquest assumpte el gestiona la casa reial i no hi ha informació que puguem traslladar".

Fa tan sols nou dies, la cadena Cope assegurava que el rei volia tornar a Espanya per passar el Nadal "amb les seves filles", però aquest dijous la mateixa emissora ha informat que Joan Carles I ha decidit no tornar a Espanya "per raons relacionades amb la pandèmia del covid-19".

No se sap com el rei emèrit va contraure el virus. Des que es va exiliar a principis d’agost, Joan Carles ha residit a l’Hotel Emirates Palace, un establiment de luxe que és a 10 quilòmetres del lloc on el van ingressar. La Cleveland és una reputada clínica, filial de la que té el mateix nom a Ohio, als Estats Units. El complex sanitari que hi ha a Abu Dhabi es va construir en col·laboració amb Mubadala, el fons sobirà d’aquest emirat.

Imatge de la Cleveland Clinic d'Abu Dhabi / CLEVELAND CLINIC

El rei emèrit té un llarg historial mèdic als seus 82 anys. En total, s’ha sotmès a 17 operacions, moltes de les quals com a conseqüència de lesions que ha tingut a causa de la seva activitat física. Però entre aquestes operacions també s’hi inclou una intervenció al pulmó (l’any 2010 li van extreure un nòdul en aquest òrgan vital en una operació realitzada a Barcelona) i una operació de cor en la qual li van posar tres bypass. Aquesta última intervenció coronària va ser l’agost del 2019.

En aquell moment ningú es podia imaginar que, tan sols un any després, el rei abandonaria Espanya pels casos que s’estaven coneixent i que el situaven com a protagonista de múltiples irregularitats fiscals.

Joan Carles no podrà tornar a Espanya almenys fins que no surti de l'hospital, tret que sigui amb un avió medicalitzat

Ja fa quatre mesos que el pare de Felip VI es va traslladar als Emirats Àrabs Units, on gaudeix de l’anonimat absolut. En aquests més de 120 dies que porta a Abu Dhabi només se n’ha filtrat una imatge: la de quan va aterrar a l’aeroport, publicada pel diari digital Nius. Res més se n’ha sabut des de llavors, excepte que no té vida social i que truca sovint als seus amics d’Espanya. La seva filla, la infanta Elena, el va visitar recentment. Les persones que més el coneixen asseguren que el seu desig és tornar com més aviat millor al país on va regnar fins al 2014.

Tot i així, encara és una incògnita si aquest retorn es produirà o no. La setmana passada, Joan Carles I va pagar 678.000 euros a Hisenda per regularitzar l’ús indegut que van fer de targetes black tant ell com alguns dels seus familiars. Alguns mitjans han informat recentment que el rei emèrit estava preparant un discret retorn a Espanya, després d’haver-ho intentat almenys quatre vegades des que va marxar (fins i tot es va especular que volia tornar el 12 d’octubre). D’altres mitjans han assegurat que la Casa del Rei ho trobava prematur.

El que és segur és que de moment Joan Carles no podrà tornar a Espanya si no és que el deixen sortir de l’hospital on l’estan tractant del covid-19 o que decideixi tornar-hi amb un avió medicalitzat.