Lionel Messi i Antonella Roccuzzo participen en el videoclip dels petons de Residente

Més de cent petons fets arreu del món aplega Residente en el videoclip de la cançó 'Antes que el mundo se acabe '. El músic de Puerto Rico ha aconseguit una cadena de petons, i des de Barcelona hi participen Lionel Messi i Antonella Roccuzzo. La cançó, feta en confinament, entoma la incertesa de no saber quan podrem tornar a sortir i suggereix que el millor que podem fer és fer-nos petons abans no acabi el món.

Després del videoclip de René i d'aquest 'Antes que el mundo se acabe ', Residente seguirà treballant en el nou disc, que té previst publicar aquest any.