Llits d'hospital que es poden convertir en taüts

Una empresa colombiana ha començat a fabricar llits d'hospital de cartó els quals es poden convertir amb taüts en el cas que el malalt es morís. L'objectiu és ajudar a reduir el dèficit de llits durant aquesta crisi sanitària provocada per la Covid-19 i facilitar el moviment de cadàvers en cas que sigui necessari.

Segons informa el gerent de la companyia, els llits costen al voltant de 127 dòlars, és a dir, unes tres vegades menys que un llit d'hospital normal. A més, els llits són biodegradables i poden resistir fins a 150 quilos. Aquesta empresa, que abans fabricava peces de cartó per la publicitat, ha canviat la seva fabricació i actualment pot produir 300 llits al mes. Pel que fa als llits, estan formats per una estructura de cartó i una base i unes baranes metàl·liques que es poden reutilitzar. A més, aquests llits també disposen de rodes per facilitar-ne el moviment i tenen una vida útil de sis mesos, el que equivaldria a uns 12 pacients.

A banda del cartó, la peculiaritat d'aquests llits és que es poden convertir en taüts. En aquest cas, tal com explica la companyia, només s'han de treure les baranes i mitjançant un procediment manual, el cos baixa del nivell més alt a un més baix quedant sobre una estructura de cartó.