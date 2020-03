Louis Vuitton fabricarà gel desinfectant gratuït per combatre la malaltia

La marca de luxe Louis Vuitton s'ha sumat a la causa de la lluita contra la Covid-19, per la qual cosa, tal com han anunciat, duran a terme la fabricació d'un gel desinfectant que es distribuirà de forma totalment gratuïta. Altres marques, com Prada, ha comprat diverses unitats de reanimació i de cures intensives per tal d'ajudar als hospitals italians. En aquest sentit, personalitats reconegudes han dut a terme generoses donacions.

Sense anar més lluny, Donatella Versace i la seva filla Allegra Versace Beck van revelar que havien donat 200.000 euros al departament de cures intensives de l'hospital San Raffaele a Milà per ajudar els metges i infermeres que lluiten per tractar el creixent nombre de casos.

Per la seva banda, Bulgari també ha donat una suma no especificada al departament d'investigació de l'Istituto Lazzaro Spallanzani per comprar un sistema d'adquisició d'imatges microscòpiques que ajudin els equips mèdics a determinar com identificar i curar el virus.