Marta Roure reviu l'experiència d'Eurovisió

Aquest any farà 16 anys que Marta Roure va prendre part a Eurovisió, portant per primera vegada el català i Andorra al festival. L'11 d'abril reviurà aquella experiència en la PrePartyEs 2020 que Eurovision-Spain celebra a la sala La Riviera de Madrid. Roure rep la invitació com una cosa “curiosa, insòlita i especial” i emfasitza el fet que li permetrà “reviure el públic que té Eurovisió”, que és “molt agraït i molt fan”. A més, compartirà escenari amb representants d’altres països europeus.

Roure explica que va rebre la invitació ja que aquest any aquesta festa prèvia al festival gira al voltant de la primera vegada que els artistes han representat el seu país. La proposta li va semblar “molt curiosa” i de seguida va acceptar. Serà la primera vegada que actuarà a Madrid i a més destaca el fet que pugui cantar, precisament, en català. Oferirà un seguit de versions, una de els quals en castellà i actuarà també acompanyada del cantautor Eduard Gener. ‘ Jugarem a estimar-nos’ sonarà novament i d’aquesta manera la cantant, que ara viu força apartada de la música, reviurà aquella semifinal d’Istanbul del 2004.

Recorda que per a ella Eurovisió va ser “entrar en una mena de bombolla” i assegura que amb els anys valora l’experiència “molt positivament” ja que li va “obrir moltes portes” de les quals avui en dia encara n’aprofita algunes. Per això lamenta que Andorra no continuï apostant per assistir a aquest festival, ja que creu que d’aquesta manera es deixa “orfes molts artistes del país” que perden l’ oportunitat de “donar-se a conèixer”. I precisament l’endemà de la difusió del documental sobre l’avortament a TV3 creu que seria positiu que el país sortís als mitjans per altres qüestions diferents i defensa que Eurovisió seria una bona plataforma.

L'11 d'abril actuarà a La Riviera i compartirà escenari amb artistes com l’espanyol Blas Cantó. El dia previ, en aquesta PreParty també es donaran cita cantants com Miki Núñez o Melani García.