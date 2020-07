Mètode expeditiu a l’Equador per conscienciar sobre l’ús de la mascareta

A l’Equador, amb més de 80.000 positius confirmats i 5.515 morts per Covid-19, s’han empescat una forma de conscienciar, a l’hora que escarmentar i ridiculitzar, les persones que no fan servir mascareta al carrer. Es tracta de simular el ball dels portadors de taüt ghanesos que s’ha fet viral a les xarxes socials durant els mesos de confinament. Envoltar la persona i fer-li veure que si no du la mascareta pot acabar dins el taüt, o fer que algú hi acabi.

