Mèxic prohibeix les barbes per evitar l’expansió de la Covid-19

Europa comença a veure la llum al final del túnel, però a l’ Amèrica Llatina l’expansió del virus SARS-CoV-2 tot just comença a ser una realitat. Com va passar aquí, els països del continent americà van subestimar la Covid-19 i ara n’estan patint les conseqüències. A Mèxic, per exemple, les xifres de contagiats pugen com l’escuma, però el govern es nega a fer una aturada total de l’economia. Una de les solucions que ha ideat per evitar -encara més- l’expansió del virus, és prohibir les barbes, els bigotis i la joieria en els entorns laborals.

Segons el document que ha fet públic la secretaria d’Economia d’aquest país, des de 18 de maig aquesta mesura sanitària és obligatòria. Els treballadors de les indústries essencials com la construcció, la mineria i la fabricació d’equips de transport, han d’anar sense orfebreria a la feina i s’han d’afaitar cada dia per evitar que els creixi el pèl de la cara. El govern de Mèxic considera que aquests elements poden ser reservoris i canals de transmissió del virus.

És la primera vegada que un país aplica mesures d’aquesta magnitud, a més de les ja conegudes com l’ús obligatori de la mascareta, la higiene constant de mans i cara i el distanciament social. Tot sigui per tornar a la normalitat.