Mitjans espanyols es fan ressò del desconfinament andorrà

Després que aquest dijous fos el primer dia de l'aixecament ordenat a les restriccions i al fet d'haver-se quedar a casa, en paraules del minstre de Salut, Joan Martínez Benazet, la primera jornada "d'excempcions al desconfinament" per a molts andorrans, les pincipals televisions i mitjans de comunicació espanyols s'han fet ressò de la notícia i han informat de l'hora cada dos dies que tenen els habitants del Principat per poder sortir al carrer, sigui a passejar o a fer esport. A més, expliquen que aquest model andorrà pot servir d' exemple per Espanya on, de moment, continua el confinament i no hi ha permisos per sortir de casa més enllà dels bàsics per anar a comprar, al metge o a treure el gos.

651x366 Notícia de la Sexta on informa sobre les primeres passejades al Principat. / ARA ANDORRA Notícia de la Sexta on informa sobre les primeres passejades al Principat. / ARA ANDORRA

Algunes televisions a més, han mostrat exemples de ciutadans andorrans i famílies senceres que sortien per primera vegada al carrer després de cinc setmanes. Els que més ho agraïen eren les famílies, pel fet que la canalla pogués sortir finalement de casa. Aquesta és una de les demandes més reiterades durant aquests dies de confinament i, en aquest sentit, aquest divendres s'ha publicat que la Generalitat de Catalunya també treballa perquè en 8 o 10 dies els menors d'edat puguin sortir al carrer de manera puntual i controlada.