Mor als 78 anys Rosa Maria Sardà

Rosa Maria Sardà, una de les figures més importants del cinema, la televisió i el teatre català, ha mort aquest dijous als 78 anys després d'una llarga malaltia. La seva vessant còmica la va convertir en una figura molt estimada pel públic, però també va destacar com actriu dramàtica en tota mena de produccions. Era una d'aquelles intèrprets que no necessiten nom propi: la Sardà era una actriu de caràcter amb una personalitat insobornable i polèmica. Anava per lliure i posava les pròpies regles, fins i tot en la malaltia: en la seva última aparició televisiva al programa de Jordi Évole, quan li van comentar la seva lluita contra el càncer, va respondre amb conundència: "Jo no lluito contra res, contra el càncer no es lluita, el càncer és invencible".