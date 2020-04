Mor als 61 anys l'exfutbolista i comentarista Michael Robinson

L'exfutbolista britànic Michael Robinson ha mort víctima del càncer de pell als 61 anys a la seva casa de Marbella. Jugador de prestigi a Anglaterra, va acabar la seva carrera a Espanya amb l'Osasuna i es va quedar a viure a Madrid, on va fer fortuna com a comentarista de televisió i productor de diferents programes que defensaven un periodisme esportiu proper, curós i de qualitat, sense renunciar al seu humor britànic.

Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 28, 2020

El 1989 va debutar com a comentarista a Televisió Espanyola, però on faria fortuna seria a Canal+ a partir del 1990, quan Alfredo Relaño el va fitxar. Durant molts anys va formar parella de retransmissió amb Carlos Martínez. El seu accent anglès, el seu humor i la seva capacitat per explicar el futbol el van convertir en una persona molt estimada en el futbol espanyol durant molts anys. Robinson explicava com li van arribar a demanar que l'estiu tornès a Anglaterra per no perdre l'accent, que tant agradava als espectadors. Però cada cop passava més temps a Espanya, especialment al sud, on es compraria una casa a Marbella i arribaria a invertir diners en el Cadis, ciutat que estimava, tal com ha recordat Relaño.

You’ll never walk alone. Siempre estarás conmigo pic.twitter.com/AErj2UYCSu — Carlos Martínez (@carlosplus) April 28, 2020

El 1991 va entrar com a col·laborador a El dia después, un programa de resums de Primera Divisió que arribaria a presentar entre el 1994 i el 2005. Des de l'any 2007 dirigia l'espai de periodisme esportiu Informe Robinson a Movistar+, un programa que portaria també a la ràdio, buscant històries desconegudes del món de l'esport. Aquest segon projecte el va fer amb el seu fill Liam (va tenir tres fills), buscant sempre nous camins per explicar històries.

La seva tasca havia estat reconeguda amb dos premis Ondas (1992 i 2009) i el Premi Internacional de Periodisme Vázquez Montalbán , que va rebre abans d'anunciar que patia un càncer. Un cop va saber que estava malalt, Robinson va decidir que seguiria treballant i faria servir "el sentit de l'humor " per lluitar contra la malaltia. El seu darrer partit com a comentarista va ser a seu estimat estadi d'Anfield, el 12 de març, quan el Liverpool va caure amb l'Atlètic de Madrid a la Champions. Just els dies en que havia decidit tenir el passaport espanyol, trist després del Brexit, del qual mai va ser un partidari. Després, es va confinar a la casa que tenia a Marbella, on va comunicar fa pocs dies als seus amics que difícilment podria derrotar al càncer.