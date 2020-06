Ocell ferit busca una família que l'adopti

Una parella de temporers s'ha adreçat al grup de Facebook 'Andorra solidària davant la Covid-19' per tal de buscar alguna persona que cuidi d'un ocell que es van trobar mentre feien una ruta i que, segons expliquen, tindria una ala ferida. En l'escrit asseguren que l'ocell té un bon aspecte però la ferida li impedeix volar. És per aquest motiu que demanen si alguna persona pot cuidar-lo i, quan es recuperi, retornar-lo a la naturalesa, ja que sembla que la parella estaria a punt de retornar al seu país d'origen. Als comentaris de la publicació es pot veure com alguns ciutadans recomanen als temporers posar-se en contacte amb el Cos de Banders, per tal que siguin ells qui es facin càrrec i prenguin les mesures adients.