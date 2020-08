Possible nou rècord mundial de temperatura

Aquest diumenge es podria haver registrat la temperatura més alta mai mesurada al planeta. El Servei Meteorològic dels Estats Units (NWS) ha informat que a l'anomenada Vall de la Mort, a Califòrnia, el termòmetre va assolir a les 3 hores i 41 minuts de la tarda els 130 graus Fahrenheit, és a dir, 54,4 ºC.

No hi ha cap dubte que aquesta és la temperatura més alta mai registrada en un mes d'agost al mític observatori de Furnace Creek, però genera molta més controvèrsia la possibilitat que pugui ser, a més, la temperatura més alta mai registrada al món i, per tant, també en aquest punt de Califòrnia.

Segons el NWS i l'Organització Meteorològica Mundial, el rècord seguiria sent una temperatura registrada en aquest mateix punt l'any 1913. Llavors a Furnace Creek s'hauria arribat a 56,7 ºC, 134 Fahrenheit, però alguns experts consideren que aquesta dada no és vàlida. Un estudi publicat a la revista Weather Undergorund fa quatre anys posava clarament en dubte la dada: el treball revelava que els 56,7 graus del 10 de juliol del 1913 són inconsistents amb les dades d'estacions del voltant i amb les condicions d'aquells dies, i també posa en qüestió la capacitat de l'observador que en aquell moment registrava les dades a Furnace Creek. Experts en temperatures extremes com el meteoròleg francès Etienne Kapikian també consideren que la segona temperatura més alta oficial tampoc és vàlida. Es tracta en aquest cas del 55 graus que s'haurien registrat el 7 de juliol del 1931 a Kebili, Tunísia.

Si això fos així, el rècord d'ahir a Califòrnia hauria superat l'anterior de 54 ºC, que dataria del 30 de juny del 2013, en la mateixa estació, i gairebé en el mateix lloc quedaria la dada del 21 de juliol del 2016 a Mitribah, a Kuwait, on el termòmetre va arribar a escalar fins als 53,9 ºC, una dada que va ser validada l'any passat per l'Organització Meteorològica Mundial.

Avui també s'ha igualat un rècord històric al Japó. Aquest dilluns s'ha arribat a 41,1 graus a Hamamatsu, a la prefectura de Shizuoka. Aquesta dada igualaria la temperatura més alta mai registrada al Japó. El 23 de juliol del 2018 també es va arribar a 41,1 graus; en aquest cas, a Kumagaya.