Presó per a un home de Reus que amenaçava amb contagiar el virus

Els mossos d’esquadra van detenir diumenge un home de nacionalitat espanyola i resident a Reus que no només va incomplir l’ordre de confinament per evitar el contagi del coronavirus sinó que a més havia visitat, en els dies previs, diversos establiments de la ciutat dient que estava infectat del virus i amenaçava els que allà hi eren dient-los que els contagiaria. El jutjat de guàrdia de Reus ha decretat, tal com informa ElCaso.cat, presó provisional comunicada i sense fiança contra l’home per incomplir l’ordre de confinament i per causar “alarma” amb la seva actitud.

Aquestes dies són moltes les notícies relacionades amb intervencions dels mossos d'esquadra en relació a ciutadans que incompleixen el confinament i, per exemple, emprenen viatges o surten a fer esport.