Recluses es feien cubates amb gel hidroalcohòlic i refresc de cola

El titular d’aquesta notícia pot resultar graciós, però és un gran exemple de com l’addicció a l’alcohol pot arribar a provocar situacions desesperants entre les persones que pateixen aquesta malaltia.

La presó catalana de Brians 1 s’ha vist obligada a retirar el gel hidroalcohòlic del mòdul de dones després de descobrir que un grup de recuses s’amagava a la biblioteca i s’emborratxava amb un combinat de líquid desinfectant i refresc de cola. Aquest gel, que s’ha tornat de vital importància arreu del món per evitar la transmissió de gèrmens, virus i bacteris, conté un 70% d’alcohol i pot arribar a ser tòxic si es consumeix via oral.

A Andorra no es té constància d’una situació similar. A l’inici de la pandèmia els treballadors de la presó van manifestar que trobaven insuficient el protocol sanitari a seguir per evitar la Covid-19, però fins ara no s’ha detectat cap cas dins el recinte penitenciari.