La remullada del Barça d'handbol

Després que aquest dimarts l'FC Barcelona d'handbol arribés a Encamp per fer la seva pretemporada, amb benvinguda de les autoritats comunals inclosa, aquest dimecres alguns jugadors han començat l'estada amb una remullada. "L'estada a Encamp és sinònim de recuperació al riu per posar a to els músculs", afirma el club català al seu compte de Twitter. Sens dubte, els tècnics aprofitaran els recursos naturals de la parròquia per combinar l'exigència dels entrenaments amb els moments de repòs i lleure.