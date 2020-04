Resistirem... o no?

Els psicòlegs asseguren que cal mantenir una actitud positiva aquests dies de confinament, però tot té un límit. El mòbil se'ns omple de bromes, vídeos i missatges per passar l'estona i aixecar els ànims, però no tothom se'ls pren de la mateixa manera. Si aquest dimecres es feia viral el vídeo de la cançó 'Resistiré' cantada per artistes espanyols, poques hores després ha començat a circular una contraproposta a cavall entre la crítica i la sàtira.