Respiradors fets amb un motor de cotxe

Elles asseguren que no han inventat res de l’altre món i que l’únic que han fet ha sigut recórrer al que tenien més a mà: un motor d’un Toyota Corolla, que és el model de cotxe més comú a l’Afganistan, i la cadena d’una bicicleta, que al país tampoc en falten. I amb això -i amb molt d’enginy, esclar- han fabricat un respirador amb el qual aspiren a salvar vides.

Les creadores d’aquest artefacte tan singular són un grup d’adolescents afganeses que ja es van fer famoses el 2017 quan van intentar viatjar a Washington per participar en un prestigiós concurs de robòtica i els van denegar el visat. El seu cas va donar la volta al món fins al punt que Donald Trump va haver d’empassar-se el seu decret que impedia l’entrada als Estats Units de persones de determinats països musulmans, i acceptar que les joves aterressin a la capital nord-americana. Les noies van quedar segones en la competició i van tornar a l’Afganistan amb una medalla de plata. Se les coneix amb el nom d’Afghan Girls Robotic Team (equip de robòtica de noies afganeses) i són una esperança enmig de la pandèmia.

“El governador d’Herat va fer una crida perquè necessitaven respiradors desesperadament”, explica per telèfon des de Herat Roya Mahboob, una empresària afganesa que va ser qui va tenir la genial idea de crear aquest peculiar equip de robòtica. Herat és una ciutat del nord-oest de l’Afganistan, a tan sols uns 120 quilòmetres de la frontera amb l’Iran, on el coronavirus es va començar a estendre ràpidament com una taca d’oli quan el país veí es va convertir en un dels focus de la pandèmia a principis d’any. Així que les noies de l’equip de robòtica es van posar mans a l’obra. Vuit de les seves cinquanta integrants d’entre 14 i 17 anys van començar a treballar en un prototip de respirador.