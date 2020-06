Serà el 2020 l'any més càlid de la Terra?

Com cada mes, diferents organitzacions mundials han fet un resum del clima del món durant els últims 30 dies. Aquest mes de maig ha tornat a batre rècords, i hi ha consens que ha sigut el maig més càlid en el conjunt de planeta des que es recullen dades, molt igualat amb l'anterior rècord, del 2016. Segons el projecte europeu Copernicus, la temperatura mitjana del maig ha sigut 0,6 °C superior a la mitjana 1981-2020, i 0,05 °C superior a l'anterior rècord, del 2016.

La normalitat del clima dels darrers mesos i anys són rècords o dades que es queden a tocar de ser rècord, però aquest any hi ha una regió on la temperatura s'està comportant de forma inesperada. Al nord d'Àsia la temperatura dels últims cinc mesos és totalment extraordinària.

La primavera ha registrat anomalies de temperatura de fins a 10 graus a les zones baixes de grans rius com l'Ob i el Yenisei. Es tracta de rius que flueixen de sud a nord i desemboquen a l'oceà Àrtic, cosa que fa que normalment es fongui primer la capçalera i l'aigua empenyi blocs de gel cap als trams baixos del riu. El riu Ob s'ha començat a moure aquest any tres setmanes abans del que sol fer-ho, segons dades del grup d'antropologia de l'Àrtic de la Universitat de Lapònia.

L'anomalia de temperatura dels últims cinc mesos en aquesta zona del planeta és tan gran que se situa en el context del clima esperat per a l'any 2100 a Sibèria, segons càlculs publicats a Twitter per l'investigador de la Universitat ETH de Zuric Flavio Lehner. A grans trets, Sibèria hauria registrat una anomalia de temperatura de gairebé 7 graus en els primers cinc mesos de l'any, una dada totalment extraordinària. En el conjunt de Rússia aquesta diferència entre la temperatura esperada i la que hi ha hagut entre el gener i el maig ha sigut de 5,3 graus, cosa que suposa no només l'anomalia de temperatura més forta que hi hagi hagut en aquest país per a aquest període, sinó la més alta registrada a escala planetària.

2020, camí del rècord

Tot plegat fa témer un possible nou estiu de grans incendis a Sibèria, fins i tot en àrees dins del cercle polar àrtic, com ja va passar el 2019. L'inici de la temporada càlida a la regió està sent gairebé tan dramàtica en aquest sentit com l'anterior. Al cercle polar àrtic els últims dies s'hi han arribat a detectar entre 4 i 5 vegades més incendis que la mitjana dels últims 15 anys, la majoria ubicats a Sibèria. A hores d'ara la situació no és tan crítica com el 2019, però l'estiu comença amb un nivell d'incendis molt superior al normal en latituds altes, segons dades extretes a partir de satèl·lit per investigadors del Centre Europeu de Predicció.

Aquest escalfament extraordinari de Sibèria podria ser l'ingredient que portés el 2020 a ser l'any més càlid mai registrat al planeta. Ja a hores d'ara diferents grups d'investigació del clima consideren molt probable que l'any se situï en el podi dels més càlids des que hi ha dades. Segons el grup independent d'investigació Berkeley Earth, hi ha un 90% de possibilitats que aquest any acabi sent el més càlid des que es mesuren dades. Les dades de l'agència nord-americana NOAA no són tan contundents i situen aquesta probabilitat al voltant del 50%.