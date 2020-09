Sis trucs infal·libles per identificar perfums falsificats

L'auge de les botigues en línia, de les aplicacions de segona mà o de les possibilitats de comprar fora del país o de la Unió Europea fa que sigui més fàcil que mai comprar productes falsificats, cosa que alguns compradors fan a consciència però d'altres perquè són víctimes d'estafes. Pràcticament cap producte s'escapa d'aquesta possibilitat, ni tan sols els perfums, que tan fàcilment evidencien l'adulteració de la seva fórmula original quan els olorem però que, quan aquest moment arriba, ja els hem comprat i potser sigui massa tard per tornar-los.

Fer servir productes de perfumeria falsificats implica diversos riscos per a la salut. Tal com informen des de Stanpa, l'associació espanyola de perfumeria i cosmètica, la majoria de perfums falsificats "contenen ingredients fraudulents i fabricats clandestinament" que poden produir "efectes perjudicials com al·lèrgies, intoleràncies, taques a la pell o cremades pel sol".

Després d'un estudi encarregat per l'organisme en un laboratori, utilitzant la tècnica de "cromatografia de gasos / espectrometria de masses amb l'objectiu de posar de manifest les diferències entre productes autèntics i falsos", les dades són contundents. "S'han observat múltiples diferències en la composició entre els perfums originals i els falsos. Davant dels més de 80 components que té un perfum original, les falsificacions no solen tenir-ne més de 20 o 25 i, a més, són majoritàriament diferents [dels de l'original]", expliquen les conclusions de l'estudi, que assenyala que "només un 10% dels ingredients trobats en els productes originals apareixen també en els falsificats".

Els ingredients dels perfums falsificats, en moltes ocasions, estan prohibits per a cosmètica / GETTY

EFECTES ADVERSOS I INDEFENSIÓ

En general, segons expliquen des de Stanpa, les falsificacions contenen "majoritàriament aigua, fins a un 50%, i etanol industrial o de baixa puresa com a dissolvent". "En alguns apareix dietilenglicol, substància tòxica l'ús de la qual està prohibit en cosmètics excepte en el cas de traces". A més, afirmen que "també es detecta la possible presència d'altres substàncies prohibides". "Una petita presència d'alguns components aromàtics bàsics com el geraniol o el citrol emmascaren la fórmula per enganyar el consumidor", conclouen. A més, lamenten que "els productes falsificats no tenen filtres UV, cosa que pot donar lloc a fotodegradació i derivar en substàncies de risc per a la salut que produeixin dermatitis, reaccions al·lèrgiques, taques a la pell, etc".

A part de tot això, si per exemple la compra s'ha fet de manera informal entre particulars, el consumidor està indefens. "Al comprar falsificacions s'està renunciant a tots els drets com a consumidor. El producte no té garantia en cas de defecte o no conformitat, cosa que deixa el consumidor indefens davant de qualsevol incidència", recorden. Per acabar, insisteixen que si el perfum en qüestió provoca alguna reacció adversa el metge ho tindrà difícil per actuar, ja que "no podrà conèixer els seus components a l'hora d'identificar què és el que ha generat l'efecte advers i tenir-ho en compte per prescriure el tractament adequat".

TRUCS PER IDENTIFICAR LES FALSIFICACIONS

Per tot això cal evitar caure en estafes quan comprem perfums. El millor que es pot fer, segons recomanen, és fixar-se en els següents detalls del producte, que solen ser els punts dèbils dels imitadors i els millors arguments per buscar el producte en una altra banda.

L'embolcall:

En primer lloc, a Stanpa recomanen fixar-se en el plàstic que envolta la caixa de cartró amb el qual es ven el perfum, cosa que ens pot ajudar a diferenciar un perfum original d'un de falsificat. En l'original, els plecs del plàstic són simètrics, mentre que en el falsificat són irregulars i no està perfectament enganxat al cartró. Quan és original, l'embolcall no deixa aire amb la capsa de cartró, en el fals és molt habitual que estigui solt. A més, expliquen que si el fregues el fals sona mentre que l'original no; en bona part, justament per no estar del tot adherit al cartró.

Diferències entre l'embolcall d'un perfum fals i un d'original / STANPA

El cartró:

La capsa de cartró en la qual es ven el perfum també pot ser útil per identificar si es verdader o fals. Segons asseguren a Stanpa, en les falsificacions "és molt tou" perquè "no és de qualitat i es doblega fàcilment". El mateix passa en el cartró interior: "En un original veiem que és robust, ja que compleix la seva funció, que és la de protegir el perfum". En un perfum falsificat, "veiem com de fi és aquest cartró", perquè és d'una qualitat menor. És a dir, és molt possible que el cartró de dins la caixa no impedeixi que l'ampolla es bellugui.

L'ampolla:

En l'ampolla hi ha diversos elements que poden advertir-nos que un perfum és fals. Per exemple, el vidre. En un d'original és completament llis, sense impureses, mentre que un de fals és rugós, ja que el vidre és de molt poca qualitat. Això es pot apreciar molt millor al tacte que a la vista. En un original, a més, el pot de vidre sol estar fabricat en un únic motlle. És a dir, d'una sola peça. En els falsos, en canvi, solen ser dues peces que van foses, cosa que s'aprecia clarament perquè el punt d'unió és evident. Que el tap sigui metàl·lic o de plàstic i pintat efecte cromat també indica quin és el bo i quin el dolent.

La cànula:

Tal com apunten els especialistes de Stanpa, el tub transparent que permet al perfum pujar des del pot fins al pulveritzador també pot ser un bon element de referència. En un original, la cànula és molt poc visible, ja que és molt fina. A més, està tallada a mida i no en sobra i, per tant, no es doblega exageradament cap a un extrem de l'ampolla. Si és gruixuda i en sobra, és molt possible que estiguem davant d'una falsificació.

Diferències en la cànula d'un perfum falsificat en relació a un original / STANPA

El color i l'escuma:

Si has utilitzat el perfum en qüestió abans o l'has vist en alguna botiga de confiança, pot ser que com a consumidor coneguis el color que té perfectament. Això et pot servir per saber si el que et genera dubtes és o no original, ja que en els falsos –per l'ús d'ingredients més barats– el color sol canviar. A més, els falsos quan se sacsegen generen una escuma densa que triga a desaparèixer, cosa que no passa amb els originals, on l'escuma és lleu i desapareix immediatament.

El lot i els ingredients:

Per acabar, a Stanpa també recomanen fixar-se en la part inferior de la caixa de cartó amb la qual es ven el perfum. A l'original es pot trobar el número de lot, que va gravat en relleu al cartró, i també una llista d'ingredients molt completa. En una falsificació, la llista d'ingredients és molt curta i molts cops no hi ha número del lot.

Diferències de la part inferior d'una capsa d'un perfum original en relació a un de falsificat / STANPA