Tesla estrenarà una funcionalitat perquè els cotxes vagin sols a buscar aparcament

Tesla ha anunciat que aquest mateix any els seus cotxes podran estrenar una funcionalitat que els permetrà estacionar o anar a buscar el conductor remotament sense necessitat de cap mena d'intervenció humana.

Aquesta novetat, basada en una funció ja existent anomenada Smart Summon i que permetia fer avançar o retrocedir el cotxe per aparcar sense ningú al volant, com si fos un cotxe teledirigit (una funcionalitat que també tenen altres fabricants com BMW i que vam provar en el seu Sèrie 5), ara va més enllà i permetrà que el vehicle ens deixi en una ubicació determinada com la porta d'un habitatge o un supermercat i marxi sol a estacionar en un lloc habilitat a aquest efecte.

De la mateixa manera, el conductor del Tesla podrà esperar-se en un lloc determinat i fer que el vehicle surti sol del lloc on està aparcat i el passi a recollir. Ara bé, el sistema necessita que el propietari del vehicle sigui a no més de 60 metres del vehicle i que el cotxe sigui en un espai restringit com un aparcament privat, un aparcament de supermercat o centre comercial o un camí, ja que per motius de seguretat aquest sistema no funciona a la via pública.

Per fer realitat aquesta possibilitat tècnica Tesla haurà fet servir les dades registrades dels centenars de milers de cotxes de la marca californiana que circulen per tot el món, per poder programar els espais on està permès estacionar.

El sistema d'aparcament automàtic de Tesla serà una realitat aquest any 2020 mitjançant una actualització del software de l'Autopilot de tots els cotxes elèctrics de la marca que en disposin, i Tesla ja ha anunciat que anirà associat a altres novetats interessants, entre les quals destaca una funcionalitat que també permetrà aturar-se autònomament a les interseccions i respectar els semàfors quan el cotxe circuli en mode autònom per entorns urbans.