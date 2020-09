La Volta als '26+1' refugis d'Andorra

L'andorrà Jordi Cornella, acompanyat dels catalans Javi Puit i Salvador Vilalta, ha fet realitat la ruta dels "26+1" refugis que hi ha arreu de les muntanyes del Principat d'Andorra.

L'aventura va començar el passat 17 de setembre a les cinc de la matinada quan l'expedició va sortir del poble de Llorts. El recorregut buscava la unió dels 26 Refugis del Govern d'Andorra (més un Refugi addicional, Collet Martí, del Comú de Sant Julià de Lòria) amb la intenció d'aconseguir el traçat més atractiu possible.



Segons han explicat a l'ARA Andorra, "afortunadament la climatologia no ha dificultat excessivament les coses" ja que només els ha plogut, de manera intermitent, durant 24 de les 60 hores que els han calgut per tancar el cercle. El resultat d'aquesta volta es pot resumir com "una gran experiència inoblidable entre 3 bons amics" de 191 quilòmetres i 14900 metres de desnivell positiu.



Els tres amants de la muntanya han avançat que pel cap ja els volten noves rutes que duran a terme en els pròxims mesos.