William Shakespeare també s'ha vacunat contra la Covid-19

El seu nom és William Shakespeare i els seus 81 anys el fan un britànic venerable. Però no és famós per Hamlet o Somni d'una nit d'estiu, sinó per haver estat el primer home del Regne Unit que s'ha vacunat amb la fórmula de Pfizer.



Els seus amics el coneixen com 'Bill', i és un dels pacients més fràgils de l'hospital de la ciutat anglesa de Coventry. En Bill ha volgut rebre la injecció, acompanyat de diverses pintures fetes pels seus néts, i posteriorment l'han acompanyat a la seva habitació a descansar.



El Servei Nacional de Salut del Regne Unit ha començat aquesta setmana la seva campanya d'immunització contra la Covid-19, sense esperar que l'Agència Europea del Medicament doni el vistiplau a la fórmula de Pfizer i BioNTech. Davant d'aquest fet, alguns ciutadans han mostrat la seva reticència per posar-se la vacuna i es pregunten "vacunar-se o no vacunar-se ?, aquesta és la qüestió".

651x366 William Shakespeare, en el moment de rebre la vacuna, aquest matí, a Coventry / JACOB KING / REUTERS William Shakespeare, en el moment de rebre la vacuna, aquest matí, a Coventry / JACOB KING / REUTERS