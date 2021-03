L'actor Jordi Sánchez surt de l'UCI un mes després d'ingressar per coronavirus

BarcelonaL'actor Jordi Sánchez, qui va ser ingressat fa un mes per coronavirus, ha sortit de l'UCI, segons ha informat aquest dimarts la seva família en una comunicat a través de les xarxes socials. La família ha explicat que Sánchez es troba fora de perill i esperem que "molt aviat" tingui l’alta mèdica i pugui tornar a casa per recuperar-se al costat de la seva família.

Així mateix, han agraït en nom seu i de la família "tota l'atenció que està rebent per part dels professionals sanitaris i les mostres d'afecte rebudes per part dels seus companys, productors, directors, amics i seguidors, així com també el respecte que han mostrat els mitjans de comunicació durant tot aquest temps".

La família va anunciar el 6 de febrer passat que Sánchez acabava de ser ingressat. Recentment havia estrenat com a autor al Teatre Reina Victòria de Madrid l'obra teatral 'Asesinos todos', amb la interpretació de Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla i Ángel Pardo.