Un ajudant virtual que respon dubtes per WhatsApp

Malgrat ser Setmana Santa el Govern no fa vacances i ha reforçat el servei d'atenció a la ciutadania perquè aquests dies la població pugui resoldre tots els seus dubtes sobre el coronavirus. Així es mantenen actius els telèfons 116 i 188, I també el 180 per atendre les demandes de les empreses.



D'altres han optat per solucions que puguin descongestionar les línies d'atenció al telèfon , com el govern català, que des d'aquest divendres ha creat un bot de WhatsApp per informar sobre la Covid-19. Qualsevol persona hi pot escriure, tant de dins com de fora de Catalunya. Hi ha dues maneres d'escriure al nou ajudant de la Generalitat; a través d'aquest enllaç gen.cat/whatsapp o guardant a l'agenda de contactes el número 681 012 012 i iniciant una conversa amb la paraula 'HOLA'.



La Generalitat és conscient que no hi ha cap canal de comunicació més potent que el xat en línia i ha arribat a un acord amb Facebook per poder fer difusió d'informació oficial a tota la ciutadania.