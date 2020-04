La baronessa Thyssen celebra el seu aniversari confinada a Andorra

De ben segur que Tita Cervera no oblidarà mai l’ aniversari que celebra aquest divendres. La baronessa Thyssen fa 77 anys confinada al seu xalet d’Andorra, juntament amb les seves dues filles petites, sense grans festes ni luxes, ni amb les celebritats amb les que normalment es relaciona. La seva residència al Principat consta com la seva residència oficial, fet que l'obliga a viure-hi gran part de l’any (un mínim de 183 dies) si vol gaudir dels beneficis fiscals del país.

Com la resta de la població, Carmen Thyssen porta més d’un mes en aïllament domiciliari, i la seva edat la converteix en una persona de risc. Malgrat no se l’ha vist pel carrer, la baronessa té dret, com la resta de persones majors de 65 anys que resideixen a Andorra, a fer un passeig al voltant del seu domicili d’11.00 a 14.00 hores.

Com la resta de mortals, la que va ser Miss Espanya -i gairebé Miss Univers- es manté guardada a casa seva, i bufa espelmes amb mascareta, tot desitjant que acabi aquesta pandèmia.