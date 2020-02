La cantant Rosalia es fa ressó d'una comparsa andorrana

La cantant de Sant Esteve de Sesrovires, Rosalia continua exercint com a gran influencer del moment. I detalls com el que va tenir el passat dissabte, encara fa que la seva imatge sigui més referent. La cantant va compartir en el seu stories d'una important xarxa social, el ball de la comparsa andorrana que tenia com a protagonistes una quarantena d'imitadores. Amb una inscripció que deia: "Carnavaaaal" la del ' Fucking Money Man' va picar l'ullet a la comparsa andorrana.

Actualment, Rosalia Vila Tobella que així és el seu nom real té un total de 9,8 milions de seguidors a Instagram.