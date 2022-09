Fa el cavallet amb la moto i atropella a una persona a Cadis

Andorra la VellaSocialDrive, un dels comptes de Twitter que posa el focus en les actituds que sorgeixen a les carreteres, ha publicat a través de les xarxes un vídeo gravat a Conil de la Frontera, a Cadis, on es mostra una maniobra molt temerària. Un motorista comença a circular en un tram recte i, quan agafa velocitat, comença a fer el cavallet davant l'expectació d'uns quants joves assistents. El problema d'aquest tipus de moviments és que són perillosos, tant pel conductor com per les persones que es trobin a prop. Justament, dues persones creuaven un pas de zebra i una d'elles va rebre l'impacte de la motocicleta.

Hace un caballito en una kdd y atropella a una persona con la moto



📹 Conil de la Frontera, Cádiz pic.twitter.com/dSdYjnyluw — SocialDrive (@SocialDrive_es) 28 de septiembre de 2022