La discutida victòria de Chanel per representar Espanya a Eurovisió agita les xarxes

BarcelonaGir de guió al Benidorm Fest. Quan totes les apostes donaven per segura l'elecció de Rigoberta Bandini com a representant d'Espanya a Eurovisió, finalment serà Chanel, la cantant i ballarina nascuda a Cuba i criada a Olesa de Montserrat, qui anirà a la pròxima edició del festival de la cançó, que se celebrarà a Torí el 14 de maig.

A Rigoberta Bandini se li va començar a tòrcer la nit quan el jurat professional va atorgar la màxima puntuació (51 punts) a Chanel. L'elecció es feia sumant les puntuacions del jurat, el vot popular i el vot demoscòpic (format per 300 persones que representen la societat espanyola). Tot i la victòria de Chanel, el públic del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm va acabar corejant el nom de Rigoberta.

La proposta de Chanel, que va aconseguir 96 punts en total, és una cançó de ritmes urbans i llatins que confia molt en una gran coreografia executada a la perfecció per la cantant, que té una destacada trajectòria en el món dels musicals. Entre d'altres, la cantant i ballarina ha participat en espectacles com El rey león, Flashdance i El guardaespaldas. La cançó que portarà Espanya a Eurovisió va molt en la línia d'altres propostes vistes els darrers anys al festival, com el Fuego d'Eleni Foureira, la representant de Xipre, que va quedar segona a l'edició del 2018.

🔴CHANEL gana el #BenidormFest y representará a ESPAÑA en Eurovisión 2022 con el tema "SloMo" pic.twitter.com/7jspAgoSet — Eurofans Spain (@Eurovision_ESP) 29 de enero de 2022

Un dels motius pels quals Rigoberta Bandini es va quedar sense victòria al Benidorm Fest va ser la inclinació del vot del públic i del vot demoscòpic per les terceres en discòrdia, les gallegues Tanxugueiras. El grup de folk i electrònica va ser el més votat pel vot demoscòpic (30 punts) i pel televot (30 punts), unes xifres que sumades al vot del jurat van deixar les gallegues com a terceres del rànquing.

Tot i no resultar guanyadora, l’actuació de Rigoberta Bandini, que es va quedar amb 91 punts –46 del vot del jurat, 20 del vot demoscòpic i 21 del televot– , va ser, amb diferència, la més celebrada pels presents al festival, que es van entregar a la performance de la cantant i els seus acompanyants (el grup de Bandini el formen la seva parella, Esteban Navarro, de Vengamonjas; els seus cosins Juan i Belén Barenys, i les ballarines Marta Ros i María Isabel Olea). Molt més segura que en l’actuació de la semifinal, només aparèixer a l'escenari Rigoberta Bandini va rebre l'ovació del públic, que va acabar ballant i saltant quan la cantant va cridar la frase "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", un clam que finalment no es podrà sentir a Eurovisió.

Audiència discreta a Catalunya

Tot i l'entusiasme a Twitter, on la conversa estava dominada pel Benidorm Fest, els resultats d'audiència a Catalunya del certamen van ser només correctes. Sí que es va convertir en l'espai no informatiu més vist del dia, amb 319.000 espectadors i un 16,1% de quota de pantalla, però –a tall comparatiu– Tu cara me suena va fer el dia anterior un 19% a Catalunya. A més, no va impedir que el FAQs, amb 247.000 espectadors, igualés el seu rècord de temporada. Durant el temps de coincidència entre el xou infopolític i el musical, la distància entre tots dos va ser només de 13.000 espectadors.

En tot cas, Twitter seguia sent l'àgora on partidaris i detractors de les diferents candidatures abocaven les seves paraules de confort o la ironia, segons el cas. El conseller Joan Ignasi Elena, per exemple, va voler enviar un missatge d'escalf a Rigoberta Bandini. "Ets la guanyadora per a moltíssima gent, Rigoberta Bandini. Que segueixi ressonant arreu la revolució de les dones", escrivia.

Ets la guanyadora per moltíssima gent, @rigobandini. Que segueixi ressonant arreu la revolució de les dones. Felicitats @ChanelTerrero! #BenidormFest” — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) 29 de enero de 2022

En el capítol de mems, l'usuari Abraham Orriols comparava l'abans i després de l'elecció de guanyadora amb la ja clàssica imatge del canvi d'expressió sobtat d'uns congregats al passeig Lluís Companys arran de la fugaç declaració d'independència del 2017.

Un compte paròdic, que proclamava el seu suport a Tanxugueiras, amenaçava de deixar sec d'un cop de pandereta a qui digués alguna cosa dolenta de les gallegues. Tampoc faltava qui ironitzava amb els veritables motius de l'elecció. L'usuari Héctor de Miguel escrivia: "Em fa la impressió que, des de fa temps, RTVE no vol guanyar perquè DESPRÉS S'HA D'ORGANITZAR". Anacleto Panceto es fixava en les reproduccions que acumulaven els vídeos de les tres actuacions al compte oficial del certamen. El tema de Tanxugueiras havia sigut vist 992.000 vegades, 250.000 el de Bandini i 184.000 el de Chanel. "I la guanyadora és... (redoblament de timbals) Chanel", ironitzava.