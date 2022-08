Condemnat a València per estafar 7.500 € a la seva parella dient que tenia molts diners a Andorra

ValènciaUn home ha estat condemnat per estafa a València per enganyar la seva parella. Es va fer passar per futbolista professional i li va presentar documents i evidències falses que tenia negocis a Marbella i grans quantitats de diners en bancs andorrans.

L'home, que llavors era resident a les Illes Canàries, a Las Palmas, ho va fer per estafar-li a la dona 7.500 euros, repartits en diferents quantitats. La víctima va caure a la trampa perquè les suposades característiques de l'estafador li van fer pensar que li tornaria els diners sense problema.

Per a donar-li més aparença a la mentida, va redactar un fals contracte amb el Levante UD i un suposat document bancari segons el qual tenia 96.000 euros.

“A causa d'aquesta aparença”, assenyala la resolució, i amb l'excusa de la seva falta de liquiditat perquè tenia els estalvis a termini fix en el banc, l'ara condemnat li va demanar diners a la víctima, amb el compromís de devolució. Aquesta li va lliurar fins a 7.500 euros que ara haurà de retornar-li. La víctima va començar a sospitar i va viatjar fins a Las Palmas, on es van allotjar a casa de la mare de l'estafador perquè, segons li va dir, no podien quedar-se a la seva urbanització de luxe perquè Hisenda l'estava inspeccionant. Segons la pròpia víctima, des del primer dia “va veure que era una mare separada, ximple i es va aprofitar”.