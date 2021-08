El cotxe fantasma d’Ordino

OrdinoÉs un tot-terreny, de la marca Opel i està estacionat des d’abans de la pandèmia a l’entrada d’una urbanització prop de la carretera del Coll d’Ordino. El servei de circulació comunal no el pot retirar ja que es troba en un carrer privat, el que mena al conjunt residencial del Mirador d’Ordino. El propietari explica en una nota enganxada al vidre davanter que el vehicle està assegurat i que no està abandonat. I els veïns, que en els darrers mesos han vist com aquest cotxe s’ha convertit en objecte vandalisme, demanen una solució.

Primer van desaparèixer les matrícules. Després van desinflar-li o punxar-li les rodes. I en els darrers dies li han trencat els vidres i abonyegat algun costat. Un seguit de bretolades que han indignat els veïns de la zona, que malgrat les denúncies constaten dia rere dia que ningú es fa càrrec del ja anomenat ‘vehicle fantasma’.

L’amo, que en la nota enganxada al parabrisa explica que “aquest cotxe no està abandonat, té propietari i està assegurat”, demana que “el que ha agafat les matrícules les torni a posar”. Tot i l’exigència, el tot-terreny continua sense matrícules i cada dia una mica més fet malbé.