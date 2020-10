El curiós mapa que situa Galícia al costat d’Andorra

Es tracta d’un mapa emmarcat i penjat en un bar de Santiago de Compostela que no deixa indiferent a ningú. El va donar a conèixer una usuària de Twitter al 2019 i de seguida es va fer viral. En les darreres setmanes ha tornat a circular, posant de manifest un error que apropa com mai abans Galícia i Andorra.

El mapa situa la població de A Gudiña al lloc on hi hauria d’haver la Seu d’Urgell, i canvia la demarcació de Lleida per la d’Ourense. A Girona hi situa Lugo, a Barcelona A Coruña i a Tarragona Vigo. A l’altre extrem de la península ibèrica, el mapa hi col·loca Catalunya. Això si, Andorra es manté al lloc on li pertoca.