Joan Dausà salta al públic en acabar un concert i s'espetega contra el terra

Barcelona"Tota la veritat sobre el pinyaco de divendres" és el missatge que encapçala el vídeo que Joan Dausà ha penjat a les xarxes per donar la seva versió sobre la caiguda que va patir aquest divendres al final d'un concert, quan es va llançar al públic i es va acabar estavellant sobre les butaques del Teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí. "Fa dos anys que, per a l'última cançó del concert, La gran eufòria, salto al públic –explica al vídeo un Dausà animat i amb bon humor—. Jo sempre ho explico, m'asseguro que el públic estigui junt i els dic que em tirin amunt i avall. Com que fa tant de temps que ho faig, donava per fet que tothom ho sabia".

Joan Dausà intentant fer crowdsurfing i menjant-se el terra és un contingut que no esperava veure. Avui Catalunya és un lloc més divertit. Gràcies, Joan. pic.twitter.com/jMxxsNY69n — Marc Sarrats (@MarcSarrats) 25 de abril de 2022

El públic, tanmateix, no estava tan informat com Dausà imaginava. "No vaig tenir en compte que en els últims concerts la meitat de la gent és nova i l'altra no té per què saber-ho". El músic va donar les seves explicacions "una mica per sobre" i va procedir a fer el seu salt, començant a intuir en aquell moment que el desenllaç no seria l'habitual. De fet, a Dausà se li va sentir dir "Ai, mare, quin forat!" abans de llançar-se. "Em foto una nata conscient que estic saltant a un lloc o no hi ha gent; per tant, la cagada va ser meva", reconeix.

Al vídeo es veu com, a mig salt, el músic comença a bellugar cames i braços per esmorteir el cop. L'impacte no s'aprecia en les imatges, però sí que un dels espectadors es cobreixi la cara amb les mans. "Matís important –ha explicat Dausà en un tuit–. No caic a terra. Pitjor. Hi havia butaques. Una fila em destrossa les cames i l’altra les costelles". Tot i la patacada, el músic assegura que, "evidentment", continuarà saltant als concerts. Però potser a partir d'ara no escatimarà les explicacions al públic.