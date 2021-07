Demanen quatre anys de presó per a Arantxa Sánchez Vicario per amagar patrimoni, vendre propietats andorranes, perquè no l'hi embarguessin

La Fiscalia espanyola demana 4 anys de presó i 8.640 euros de multa per a Arantxa Sánchez Vicario i el seu marit. Segons la Fiscalia, l'extenista va contraure un deute amb Hisenda i un banc, i va fer servir una xarxa d'empreses i testaferros per amagar el patrimoni -venent propietats que tenia a Andorra i Espanya- per evitar l'embargament.