Desarticulada una banda d'estafadors liderada per una dona en cadira de rodes que es feia passar per hereva milionària del rei emèrit espanyol

TarragonaDesarticulada una banda d'estafadors en què la seva líder, una coneguda estafadora que ja havia estat empresonada, es feia passar per hereva milionària del rei emèrit espanyol. Es tracta d'una dona de nacionalitat espanyola, de 50 anys d'edat, que és discapacitada física i va en cadira de rodes. La Guàrdia Civil ha destapat aquesta estafa piramidal milionària de més de 4 milions d'euros. Hi ha una desena de detinguts d'aquest grup criminal que operava a Madrid, Barcelona, Tarragona i Alacant, i en alguns països europeus com la República Txeca i Suècia. El seu centre d'operacions era a Guardamar del Segura (Alacant). Els investigadors han localitzat més d'un centenar de perjudicats i no es descarta que n'hi pugui haver més. L'operació continua oberta.

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Oportunitat 2020', ha desarticulat una organització criminal a la qual se li atribueix l'autoria d'una estafa piramidal milionària, a més dels delictes d'apropiació indeguda, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a organització criminal. S'han detingut deu persones, entre elles la líder d'aquesta banda i coneguda "estafadora històrica", segons la Guàrdia Civil, i dues d'investigades. S'han fet vuit registres en habitatges de diverses poblacions de la demarcació d'Alacant, on han estat intervinguts 60.000 euros en efectiu, nombroses peces d'alta joieria valorades en 50.000 euros, dos vehicles d'alta gamma i una gran quantitat d'aparells tecnològics. També s'han intervingut i bloquejat deu comptes bancaris que feia servir el grup per blanquejar els beneficis.

Els integrants d'aquest grup criminal buscaven a Internet propietats immobiliàries de diversos tipus que estiguessin en venda. Després oferien la seva adquisició a potencials inversors com una ganga, aproximadament al 20% del seu valor en el mercat, i el presentaven com una gran oportunitat de mercat. Si aquests estaven interessats, havien de formalitzar una reserva immediatament, sense ni tan sols veure la propietat.