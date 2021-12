Desmunten les rodes per poder posar les fundes per la neu

Escaldes-EngordanyCada any que cau sobre Andorra una nevada considerable que coincideix amb algun pont de festivitat que facilita l’entrada massiva de turistes no avesats a la climatologia pirinenca d’hivern, al país es donen situacions que, no per inesperades, sorprenen, sovint, per esperpèntiques. És el cas donat aquest diumenge a la parròquia escaldenca, on uns turistes sorpresos per la limitació de mobilitat del seu vehicle causada per la neu caiguda a l’asfalt van decidir, probablement, estrenar-se en l’art de posar les cadenes. Sorprèn, per aquesta imatge que circul·la per les xarxes socials, el mètode: accionar el gat, treure la roda i posar la funda. Rudimentari, sí. Lent, també. Però efectiu, al cap i a la fi.