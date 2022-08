Detingut per orinar a la via pública després de rebutjar el test d'alcoholèmia a Cadis

Andorra la VellaAgents del Departament d'Atestats de la Policia Local d'Algesires (Cadis) i de la Unitat de Seguretat i Convivència (USEC) han detingut al conductor d'un turisme, veí de Sevilla i de 29 anys, per negar-se a realitzar la prova de detecció d'alcohol i mostrar-li els seus genitals als policies per a, a continuació, començar a orinar en plena via pública.

Així ho ha informat aquest diumenge l'Ajuntament en una nota de premsa, en la qual ha relatat que el conductor circulava de matinada per l'avinguda d'Aigua Marina de "manera irregular", per la qual cosa els agents van procedir a donar-li l'alt. En baixar-se del vehicle, va mostrar els seus genitals als agents i va començar a orinar en plena via pública.

Els policies van comprovar que presentava "signes evidents" de circular sota els efectes de begudes alcohòliques, per la qual cosa van sol·licitar la presència dels seus companys de l'equip d'Atestats, a fi de realitzar-li la corresponent prova. El conductor es va negar "en repetides ocasions" a realitzar la prova d'alcoholèmia, malgrat que els agents el van informar que això suposava un delicte contra la seguretat viària.