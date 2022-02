Diferències entre el txec que condueix a 400 qm/h a Alemanya i el ‘Fitipaldi pirinenc’ del Ferrari

Andorra la VellaEl conductor que aquests dies ha aparegut en diversos vídeos difosos a les xarxes socials mentre conduïa un cotxe de gamma alta a més de 100 qm/h per les carreteres estretes d’Andorra, no està sol. Hi ha altres milionaris pel món que tenen el mateix tic de gravar-se mentre circulen a gran velocitat amb els seus vehicles luxosos. És el cas d’un milionari d’origen txec, segons Forbes, que s’ha enregistrat amb una càmera quan circul·lava a més de 400 qm/h per una autopista alemanya. El vídeo està penjat a youtube.

Una de les diferències entre el cas alemany i l’andorrà és que, mentre aquí hi ha límit de velocitat, en el tram on el milionari txec s’ha gravat a 417 qm/h no n’hi ha. De fet, la difusió del vídeo ha aixecat força polseguera a Alemanya, on els partits d’esquerres demanen que es passi de les velocitats orientatives actuals a límits legals. Una altra diferència és el capítol de justificacions, on el conductor explica que el vídeo és d’un diumenge de matinada, que hi havia molt poc trànsit i bona visibilitat. També afegeix que el vehicle que conduïa, un Bugati Chiron necessita nou segons de frenada per passar de 400 qm/h a 0.