Contra direcció per la rotonda del túnel de les Dos Valires

Andorra la VellaAgents de la policia i del Servei de Circulació de la Massana s'han hagut de desplaçar pels volts de les 17.30 hores d'aquest divendres a la tarda a la rotonda del túnel de les Dos Valires després de rebre l'avís d'un vehicle que circulava contra direcció i que, sortosament, només ha acabat provocant danys materials.

Els fets han tingut lloc després que la conductora del turisme, semblaria ser que es tracta d'una dona gran, s'hagi equivocat de direcció a l'hora de sortir del túnel cap a la Massana, el que ha provocat que hagi agafat la glorieta en sentit contrari provocant la sorpresa dels conductors que circulaven en la direcció correcta.

Tot i que el primer vehicle ha pogut frenar a temps, el segon que li venia per darrere li ha acabat impactant a la part posterior, però, tot i això, no s'han hagut de lamentar ferits. Després del succés la circulació només s'ha tallat durant uns minuts per a retirar els vehicles i no s'han registrat retencions rellevants.