Un nen amb nanisme víctima d'assetjament escolar demana morir

En les darreres hores un vídeo s'ha fet viral a xarxes socials, arribant a milions de visualitzacions en molt poc temps. Tracta sobre un nen de nou anys que pateix nanisme, fet pel qual és víctima d'assetjament escolar per part dels seus companys. En la filmació, gravada per la seva mare, l'infant demana " morir" de forma reiterada, ja que no aguanta més la situació que viu en el seu dia a dia.

Al mateix temps, la mare explica que el que demana el seu fill "són els resultats que han provocat els seus companys d'escola amb la seva crueltat", i afegeix que "els professors del centre no fan res per solucionar-ho", als quals també els fa còmplices de la situació. Els fets han succeït a Austràlia.